Туск прибыл в Варшаву на допрос по делу о сотрудничестве с ФСБ

ВАРШАВА, 19 апр — РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск прибыл в Варшаву, где его допросят по делу о сотрудничестве польской контрразведки с ФСБ России, передает корреспондент РИА Новости.

Туск должен прибыть на допрос в прокуратуру Варшавы в среду, ранее он заявил о своем намерении явиться в ведомство. Ранее Туска уже вызывали в прокуратуру 15 марта, но он не смог явиться, так как должен был находиться в Страсбурге на пленарном заседании Европарламента.

К приезду Туска на центральном вокзале Варшавы собрались его сторонники, в том числе экс-премьер Польши Эва Копач, и противники. C каждой стороны встречать Туска пришли по несколько сотен человек. Встречающие принесли с собой флаги Польши и Есросоюза, а также плакаты, поддерживающие и осуждающие главу Евросовета. Сторонники обоих лагерей находятся на платформе рядом и вступают в словесные перепалки. Полиция наблюдает за происходящим, но не вмешивается.

Один из участников акции заявил, что специально пришел поддержать Туска. в котором видит "настоящего европейца в Польше и настоящего поляка в Европе". Другой присутствующий на вокзале, противник Туска считает, что тот, занимая пост премьер Польши, был замешан в коррупции.

"Совершил преступление и живет безнаказанно", — гласит его плакат.

Туск приехал в Варшаву для допроса в рамках следствия в отношении бывшего руководства военной контрразведки Польши по делу о сотрудничестве с российским ФСБ без согласия властей страны, что является преступлением, за которое грозит до 3 лет лишения свободы.