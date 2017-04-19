"Сильная и независимая" Марин Ле Пен призналась в любви к котам

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен призналась, что всегда любила котов.

"У меня всегда была страсть к котам. Мои коты — члены моей семьи", — заявила Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

Ранее Ле Пен рассказала в интервью телеканалу Tele Star, что у нее живут пять котов, к которым она очень привязана.

Среди пользователей интернета бытует шуточное мнение, что наличие нескольких котов помогает создать образ сильной и независимой женщины.

Марин Ле Пен, которая в случае своего избрания обещает вывести Францию из военного командования НАТО, восстановить национальные границы и покинуть Шенгенское пространство и ЕС, а также выслать мигрантов, претендует на статус сильного политика-женщины, способной применить кардинальные меры для решения накопившихся национальных проблем.

Выборы президента Франции пройдут в два тура, первый из которых состоится 23 апреля, а второй — 7 мая.