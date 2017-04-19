РПК сообщила о гибели четырех турецких солдат на востоке страны

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Боевое крыло запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана HPG взяло на себя ответственность на очередную атаку против турецких солдат, в результате которой погибли четверо силовиков, говорится в сообщении медиа-центра HPG.

Согласно сообщению, 16 апреля бойцы HGP и женского отряда YJA-Star ("Отряд свободных женщин") атаковали солдат в местности Эртуш (Ertuş) провинции Хаккари. Один солдат был убит.

После этой атаки на место боя прибыло подкрепление. Однако турецкие солдаты попали в засаду, еще трое из них погибло.

После этого турки обстреляли местность с помощью артиллерии. О своих потерях HPG не сообщает.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц. Ранее министр национальной обороны Турции Фикри Ышык заявил, что с 23 июля 2015 года силы безопасности Турции нейтрализовали 10,091 тысячи бойцов PПK. Курды называют эти данные завышенными.

HPG ("Народные силы самообороны") – боевое крыло РПК. Одной из частей HPG являются женские отряды YJA-Star.