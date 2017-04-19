В Нагорном Карабахе заявили о 55 нарушениях перемирия за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (318)

ЕРЕВАН, 19 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в среду о 55 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.

"Восемнадцатого апреля и в ночь на 19 апреля вооруженные силы Азербайджана 55 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 760 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. На северном направлении линии соприкосновения азербайджанские ВС применили также ручной противотанковый гранатомет. Минувшей ночью противник также активно применял снайперское оружие на различных участках линии соприкосновения", — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о 125 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки.

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