В Турции в среду рассмотрят заявление оппозиции по итогам референдума

АНКАРА, 19 апр – РИА Новости, Алёна Палажченко. Высший избирательный совет Турции (ВИС) рассмотрит в среду апелляции на итоги конституционного референдума, среди которых есть требование основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции о полной отмене итогов референдума, заявил глава ВИС Сади Гювен.
"Сегодня мы рассмотрим апелляции по итогам референдума", — цитирует Гювена телеканал NTV.
Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился в воскресенье победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов.
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