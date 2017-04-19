Пенс заявил о непоколебимости союза США и Японии при президенте Трампе

ТОКИО, 19 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Союз США и Японии при президенте Дональде Трампе останется непоколебимым, заявил вице-президент США Майкл Пенс, находящийся с визитом в Японии, выступая перед военнослужащими на американской базе в Йокосуке.

"Союз США и Японии – это краеугольный камень мира, процветания и свободы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При президенте Дональде Трампе союз США и Японии непоколебим", — приводит слова Пенса телекомпания NHK.

Пенс выступил на атомном авианосце "Рональд Рейган", дислоцированном на базе в Йокосуке. "Рональд Рейган" — флагман Пятой ударной группы ВМС США в Японии, он дислоцирован на военной базе Йокосука. Он способен перевозить 80 боевых самолетов и до 5,5 тысячи человек личного состава. Авианосец оснащен двумя ядерными реакторами, это девятый корабль класса "Нимиц".

Вице-президент США совершает азиатское турне, в ходе которого он посетил Южную Корею и Японию. Во вторник состоялись его встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и вице-премьером, занимающим одновременно пост министра финансов, Таро Асо. На встречах обсуждалась ситуация на Корейском полуострове и в Сирии, а также вопросы возможности заключения двустороннего соглашения о свободе торговли.

В среду после выступления на военной базе Пенс проведет встречу с представителями японского бизнес-сообщества. Вечером он продолжит турне и отправится в Индонезию.