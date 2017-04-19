Си Цзиньпин издал указ о создании 84 новых воинских единиц

ПЕКИН, 19 апр – РИА Новости. Жанна Манукян. Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о создании новых 84 воинских единиц в рамках масштабной реформы Народно-освободительной армии Китая, следует из сообщения Минобороны КНР.

Во вторник Си Цзиньпин, который также занимает должность председателя Центрального военного совета, прибыл в штаб-квартиру совета в Пекине, где встретился с командующими вновь созданных воинских единиц.

"Си Цзиньпин в изданном указе объявил, что ЦК КПК и ЦВС приняли решение о создании, перегруппировке 84 новых воинских единиц. Это еще один важнейший шаг в нашей стратегии по реформированию и укреплению армии…" — говорится в сообщении.

Председатель КНР заявил, что созданные единицы — важная составляющая новой системы, они несут огромную ответственность за защиту государственного суверенитета, безопасности и интересов развития Китая.

Си Цзинпьин также заявил, что вновь созданные соединения должны быть готовы к ведению войны в "любой момент", сконцентрироваться на изучении военного дела, ведении любых видов боевых операций, а также должны поднять уровень боеспособности и технического оснащения, проводить больше военных учений.

Как пишет газета China Daily, все 84 новых единицы созданы из соединений уровня корпусов, что означает, что их командующие были повышены или рано или поздно будут повышены до ранга генерал-майора Сухопутных войск, ВВС и Ракетных войск или до ранга контр-адмирала ВМС. Газета также отмечает, что, несмотря на то, что НОАК не обнародовала деталей о том, каким образом новые воинские единицы были созданы, вероятнее всего, что они были сформированы посредством перегруппировки существующего состава, нежели найма нового персонала, так как НОАК по-прежнему продолжает выполнять план по сокращению персонала на 300 тысяч человек.

Создание новых объединений стало очередным шагом в масштабной реформе вооруженных сил Китая, которая началась в 2015 году.

В настоящее время Китай активно занимается модернизацией своих вооруженных сил. Ранее Си Цзиньпин заявлял, что технологические инновации "являются ключевым фактором усовершенствования армии страны и национальной обороны". По мнению китайского лидера, будущее НОАК зависит от инноваций и реформ.

Народно-освободительная армия КНР была основана 1 августа 1927 года. В сентябре 2015 года Си Цзиньпин объявил, что Китай до конца 2017 года сократит численность своих вооруженных сил на 300 тысяч человек из небоевого состава. Несмотря на это, НОАК остается крупнейшей в мире армией с численностью в 2 миллиона человек. В марте газета South China Morning Post сообщала, что Китай может в августе этого года провести масштабный военный парад, приуроченный к годовщине основания НОАК.