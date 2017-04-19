В беспорядках в мексиканской тюрьме погиб человек

МЕХИКО, 19 апр – РИА Новости. Правительство мексиканского штата Тамаулипас сообщило во вторник о беспорядках в тюрьме города Сьюдад-Виктория, в результате которых погиб как минимум один человек и четверо получили ранения.

"Полиция штата при поддержке вооруженных сил продолжает брать под контроль тюрьму в Сьюдад-Виктории, есть один погибший и четверо раненых", — говорится в сообщении в микроблоге в Twitter представителя сил общественной безопасности Тамаулипаса.

По данным властей, внутри тюрьмы произошло столкновение между заключенными, которые также устроили пожар. Полиция при штурме здания была вынуждена стрелять в воздух. Сейчас операция по восстановлению контроля над пенитенциарным учреждением продолжается.