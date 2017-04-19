Президент Боливии предостерег мир от "ядерного холокоста"

МЕХИКО, 19 апр — РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес заявил об опасности, исходящей от ядерного оружия, и предостерег мир от "ядерного холокоста".

"Человечество находится перед опасностью исчезновения как следствия ядерного холокоста, ядерный потенциал США и западных стран опасно приближает к нам атомный пожар", — приводит агентство ABI заявление Моралеса.

По словам боливийского лидера, кризис капитализма и мирового господства США развязали новые войны, причем эти конфликты идут в регионах, наиболее богатых различными энергоресурсами. "Именно от них зависит функционирование капиталистической системы", — подчеркнул Моралес, известный своими левыми взглядами.

Он отметил, что впервые в истории развитие капитализма зависит не от открытости рынков, свободной торговли или глобализации, а именно от военных захватов территорий и стран, которые обладают богатыми запасами стратегического сырья.

"Война — это опора капитализма, кто поддерживает капитализм, тот поддерживает войну, а значит, философию смерти и разрушения, они опасно приближают нас к третьей мировой войне с непредсказуемыми последствиями", — заявил президент.