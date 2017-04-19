Число прошений о получении убежища в Мексике выросло после избрания Трампа

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Число людей, подающих прошение на предоставление убежища в Мексике, увеличилось более чем на 150% с момент избрания Дональда Трампа президентом США, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные мексиканского агентства по делам беженцев COMAR.

Как сообщает агентство, в настоящее время все большее число мигрантов из Центральной Америки предпочитают остаться в Мексике, нежели чем попасть в США. По данным COMAR, c ноября 2016-го по март 2017 года в агентство поступило более 5,4 тысячи просьб о предоставлении убежища. За тот же период в прошлом году было получено 2,1 тысячи заявок.

По словам директора COMAR Синтии Перес, в настоящий момент не до конца понятно, имеет ли отношение приход Трампа к власти в США к росту желающих остаться в Мексике.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письменные показания конгрессу министра внутренней безопасности США Джона Келли сообщало, что число арестов нелегальных иммигрантов на границе США с Мексикой продолжает стремительно сокращаться. Снижение числа арестов может означать, что иммигранты опасаются переходить границу нелегально.

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января. Он сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из основных тем своей предвыборной кампании. В частности, Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой.