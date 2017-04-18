Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в столице Бразилии

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Бразильская полиция применила слезоточивый газ против сотен представителей профсоюза, которые попытались ворваться в здание Национального конгресса страны в столице страны Бразилиа, протестуя против пенсионной реформы, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, протестующие разбили стеклянные двери в здании, однако правоохранительным органам удалось оттеснить толпу.

Brazil POLICE try storming Congress in protest against Temer's pension overhaul [VIDEO] https://t.co/souIX2uV9C — Simon Romero (@viaSimonRomero) 18 апреля 2017 г.

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Новая реформа была предложена временным главой государства Мишелом Темером, которая предполагает сокращение льгот для ряда граждан.