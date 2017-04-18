Стрельба в Египте у монастыря произошла из-за ошибки полицейского

КАИР, 18 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Стрельба в районе полицейского блокпоста у монастыря Сан-Катрин на юге Синайского полуострова произошла из-за ошибки одного из сотрудников полиции, сообщает новостной портал "Аль-Масри аль-Яум" со ссылкой на руководителя управления безопасности Южного Синая Ахмеда Тайля.

По его словам, в результате стрельбы четыре человека пострадали.

Ранее сообщалось, что один полицейский погиб и четыре пострадали при нападении боевиков на пост охраны в районе церкви Сан-Катрин на юге Синайского полуострова в Египте.