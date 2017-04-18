Подозреваемый в подготовке теракта в Марселе прислал в полицию документы

ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Один из задержанных во вторник в Марселе по подозрению в подготовке теракта ранее прислал в полицию свои документы и заявил, что больше в них не нуждается, сообщил во вторник в ходе пресс-конференции прокурор Парижа Франсуа Моленс.

"Четвертого апреля 2017 года Махидин М. прислал в комиссариат полиции конверт, в котором содержалось его удостоверение личности, банковская карта и записка со словами: Отдаю вам свои документы и карту, поскольку из-за вас больше в них не нуждаюсь", — рассказал прокурор.

Как отметил Моленс, в записке также говорилось о том, что Махидину "нечего рассказать полиции", и что стражи порядка "должны оставить его в покое".

Утром во вторник в Марселе на юге Франции были задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта, который планировался на завершающем этапе президентской гонки во Франции.

Двое молодых людей — Махидин М. и Клеман Б. были известны французским спецслужбам. При обыске у них была обнаружена фотография, на которой запечатлен автомат, патроны, газета с изображением кандидата в президенты Франсуа Фийона и флаг террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).