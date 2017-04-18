Турецкий суд оправдал врача, сравнившего Эрдогана с Голлумом

АНКАРА, 18 апр — РИА Новости. Суд провинции Айдын на западе Турции оправдал доктора Бильгина Чифтчи, который сравнил президента страны Тайипа Эрдогана с персонажем Голлумом из кинотрилогии "Властелин колец", передает канал T24 во вторник.

В июне прошлого года суд в турецкой Анталье приговорил гражданина Турции Рифата Четина, также сравнившего Эрдогана с Голлумом, к году условного наказания.

Читфчи ранее разместил на своей странице в Facebook несколько фотографий Эрдогана и Голлума рядом с одинаковыми выражениями удивления и восторга на лицах. После размещения этих фотографий Чифтчи был уволен с госслужбы за оскорбление президента и против него был возбуждено уголовное дело, по которому ему грозило от трех месяцев до двух лет лишения свободы.

"Это дело нельзя было возбуждать, но раз оно было возбуждено, то лучший выход – закрыть его", — заявил доктор.

По словам адвоката Чифтчи Хиджрана Данышмана, линия защиты была основана на тезисе, что Голлум не является отрицательным персонажем, поэтому сравнение с ним неоскорбительно. "Чтобы доказать это, нам пришлось несколько раз пересмотреть "Властелин колец". В этом смысле мы защитили репутацию Голлума", — добавил адвокат.

Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что в отношении 1845 граждан страны ведется расследование по обвинению в оскорблении Эрдогана. За оскорбление президента по турецким законам предусматривается денежный штраф или тюремное заключение на срок от одного года до четырех лет. Оппозиция обвиняла власти в том, что они используют эту статью для репрессий против несогласных с политикой, проводимой Эрдоганом.

Сам турецкий лидер после попытки переворота в стране в июле прошлого года заявил о решении отозвать судебные иски по делам о его оскорблении, объяснив это желанием примирения со своими политическим противниками.