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В мире

Единство перед Brexit: Мэй объявила досрочные выборы в Британии

18:0018.04.2017
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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ЛОНДОН, 18 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о намерении провести 8 июня досрочные парламентские выборы, укрепив тем самым "единство правительства" при реализации стартовавшей в конце марта процедуры выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo/ Matt Dunham
Источник: ЕС готов к переговорам по Brexit, несмотря на выборы в Британии

Объявление о новых выборах стало неожиданностью для всех. Ранее Мэй говорила, что не намерена проводить выборы до 2020 года, даже несмотря на то, что нынешний кабинет был сформирован на партийном голосовании после отставки предыдущего премьера Дэвида Кэмерона летом 2016 года. Во вторник утром канцелярия Мэй заявила, что премьер выступит в течение полутора часов с неким заявлением. В СМИ сразу же начались спекуляции о его возможном содержании: самыми популярными стали предположения об объявлении досрочных выборов и о проблемах со здоровьем у Мэй.

© AFP 2017/ Daniel Sorabji
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время объявления даты всеобщих выборов, назначенных на 8 июня. 18 апреля 2017 года

Понятный не всем ход

Мэй объявила о намерении провести выборы на пике популярности правящей Консервативной партии. В опубликованных накануне данных опроса службы YouGov говорится, что за последнюю неделю консерваторы усилили рейтинг, им доверяют 44% британцев (на прошлой неделе таковых было 42%), в то время как лейбористов готовы поддержать всего 23% (25% на прошлой неделе). На относительно единых позициях по ключевым вопросам стоят и члены кабинета – в последние месяцы новостей о расколе в правительстве не было.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Габриэль: досрочные выборы в Британии могут помочь переговорам о Brexit

Тем не менее, Мэй сочла необходимым провести партию и кабинет через новые выборы с тем, чтобы позиция Британии на переговорах с ЕС была более уверенной. А популярность партии дает уверенность ее руководителю в победе на предстоящих выборах.

"Единство необходимо для успешного завершения процедуры Brexit и усиления нашей позиции на переговорах. Отсутствие единства в правительстве не принесет успеха при переговорах с ЕС", — заявила Мэй в обращении, подчеркнув, что выход из Евросоюза является неизменной целью для консерваторов.

По словам премьера, законопроект о новых выборах она намерена внести в парламент уже в среду, а голосование по нему пройдет в тот же день.

"Завтра я внесу законопроект о проведении выборов 8 июня. Для его принятия необходима поддержка двух третей парламентариев. Я прошу вас проголосовать завтра за новые выборы", — заявила Мэй.

Как рассказали РИА Новости представители Консервативной партии, решение Мэй провести досрочные выборы в момент, когда партия едина, лишь на первый взгляд кажется труднообъяснимым.

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин. Архивное фото
© Flickr/ Garry Knight
В Британии лидер лейбористов поддержал идею проведения досрочных выборов

"С момента утверждения ее в должности часть членов партии продолжает повторять, что нынешний кабинет (и премьер) не были выбраны на всеобщем голосовании. Несколько раз к этой мысли возвращалась и сама Мэй. Никому не хочется быть премьером в таком статусе, и именно поэтому она решила провести (досрочные) выборы", — рассказал высокопоставленный представитель партии.

По его словам, такой шаг напрашивался давно, и решение Мэй принимала после долгих размышлений.

"При нынешней ситуации мы могли бы ожидать укрепления позиций консерваторов и, в случае победы на выборах, подтверждения мандата существующего кабинета министров", — добавил собеседник агентства, не исключив, что после выборов ключевые министры и сама Мэй сохранят свои посты.

Другой собеседник в консервативной партии назвал предстоящие выборы "техническими", так как консерваторы идут на них с уже одобренными гражданами идеями – Brexit, контроль миграции, восстановление экономики.

"При нынешнем высоком уровне одобрения действий премьер-министра, у Мэй есть все шансы привести партию к победе", — добавил он.

© AP Photo/ Christopher Furlong, Pool
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписывает письмо в ЕС о начале запуска Brexit. 28 марта 2017

Никаких изменений

Правительство уже заявило, что в связи с выборами не следует ожидать каких-либо изменений в курсе страны. Brexit по-прежнему остается главной целью кабинета консерваторов, а график реализации процедуры выхода из ЕС изменен не будет.

Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне. Архивное фото
© AFP 2017/ Isabel Infantes
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По словам официального представителя премьер-министра, все министры продолжат заниматься решением своих задач в обычном режиме.

"Это (Brexit) будет проведено в точности, как и планировалось. Органы власти продолжают работать, и у вас остаются министры для работы (по Brexit)", — сказал представитель премьера британским журналистам.

По его словам, Мэй, решив провести досрочные выборы, заручилась поддержкой членов кабинета министров. Также она сообщила о своем решении королеве Елизавете II, поговорив с ней по телефону в понедельник.

Сама же премьер рассказала телеканалу ITV, что приняла решение о проведении новых выборов во время отпуска на севере Уэльса незадолго до Пасхи.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, глава британского МИД Борис Джонсон и Бен Гаммер. Архивное фото
© AFP 2017/ Stefan Rousseau, pool
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"Выборы должны дать нам стабильность и определенность в будущем. Британский народ дал правительству задачу выработать условия для выхода страны из ЕС. И я намереваюсь попросить британцев оказать мне доверие", — сказала она.

Британский фунт отреагировал на новости о проведении выборов ростом на 0,84% к американскому доллару, свидетельствуют данные торгов.

К 14.34 мск курс фунта рос на 0,84%, до 1,2671 доллара за фунт.

© AFP 2017/ Andrew Cowie
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании

Радость соперников

Решение Мэй приветствовали представители всех крупных политических партий. Консерваторы единодушно поддержали руководителя, обрадовались предстоящим выборам и лейбористы, переживающие, возможно, худший период истории партии.

Лидер оппозиционной британской Лейбористской партии Джереми Корбин поддержал предложение Мэй и заявил, что его партия будет бороться за голоса избирателей с тем, чтобы получить больше мест в новом парламенте.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в Лукке, Италия. 11 апреля 2017 года
© REUTERS/ Max Rossi
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"Я приветствую решение премьера дать британцам шанс проголосовать за правительство, которое поставит во главу угла интересы большинства. Лейбористы предложат эффективную альтернативу правительству, провалившему задачу восстановления экономики и повышения стандартов жизни… Мы с нетерпением ждем возможности показать, как лейбористы поддерживают народ Британии", — говорится в заявлении Корбина, распространенном его партией.

Глава шотландских националистов Никола Стерджен считает, что досрочные выборы дают Шотландии шанс "усилить демократический мандат" для проведения референдума о независимости.

"Что касается Шотландии, то это решение является большим политическим просчетом премьера. Это (выборы) даст людям возможность отвергнуть скудную и сеющую раздор стратегию консерваторов, а также подтвердить и усилить уже имеющийся демократический мандат для обретения народом Шотландии права определять собственное будущее", — говорится в заявлении Стерджен.

Отреагировали на заявление Мэй и в ЕС. Но если в Лондоне прозвучали заверения в том, что об отказе от идеи Brexit не может быть и речи, то в Брюсселе отметили, что пока рано судить о результатах будущего голосования, а новые выборы могут быть использованы британцами и для того, чтобы скоррективровать планы консерваторов.

В частности, координатор от Европарламента на переговорах по Brexit, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт заявил, что британские избиратели смогут использовать досрочные выборы, чтобы показать в поддержку каких отношений с Евросоюзом они выступают.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в Лукке, Италия. 11 апреля 2017 года
© REUTERS/ Max Rossi
С мертвым львом не говорят: Британия похоронила свою внешнюю политику

"Для граждан Великобритании будет возможность выразиться относительно того, как они видят будущее отношений между своей страной и ЕС", — сказал экс-премьер Бельгии. Со своей стороны он заверил в готовности "работать с новым правительством (Великобритании) для обеспечения лучшего общего будущего".

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

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