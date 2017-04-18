В МВД Турции назвали вероятную причину падения вертолета

АНКАРА, 18 апр – РИА Новости, Алёна Палажченко. Теракт как причина катастрофы вертолета Sikorsky в провинции Тунджели на востоке Турции исключен, заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу во вторник.

Ранее администрация губернатора провинции Тунджели сообщила о катастрофе с полицейским вертолетом типа Sikorsky в районе Пюлюмюр. На борту находились 12 человек – семь полицейских, один судья, один военнослужащий и три члена экипажа. Вертолет упал в труднодоступной горной местности, и спасатели смогли туда добраться только спустя шесть часов. В спасательной операции участвовали три самолета, два вертолета, 43 спасателя и 7 альпинистов.

"Ни о каком внешнем вмешательстве речи не идет. Похоже, что катастрофа произошла из-за плохих погодных условий", — сказал министр в эфире телеканала NTV.

По его словам, в 11.35 мск вертолет взлетел, а в 11.43 мск связь с ним прервалась.

"После этого нам сразу поступило сообщение об этом, мы сразу же начали поисково-спасательные работы. Были определены координаты места падения на высоте 2,5 километра. Но там сложные дороги, были задействованы вертолеты, 2,5 часа спасатели шли пешком по горам. В 16.34 обломки были найдены. 12 наших соотечественников погибли. Это большая потеря для нас. В ближайшие часы мы спустим погибших в город", — добавил Сойлу.