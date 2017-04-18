Пушков предложил активисткам Femen раздеться перед Олландом

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал попытку активисток движения Femen сорвать выступление кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

"Почему активистки FEMEN пытаются раздеться перед кандидатами в президенты Франции, а не самим президентом? И статус выше, и шума больше", — написал политик в сети микроблогов Twitter.

Ранее телеканал BFMTV сообщил, что несколько полуобнаженных девушек пытались прорваться на сцену одного из концертных залов Парижа, где выступала лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Охрана политика немедленно вывела активисток из помещения.

Сама Ле Пен с иронией отреагировала на действия феминисток. По ее словам, неудавшаяся акция свидетельствует о "полном смещении ценностей" и не имеет ничего общего с защитой прав женщин.