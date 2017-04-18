Габриэль: досрочные выборы в Британии могут помочь переговорам о Brexit

БЕРЛИН, 18 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Проведение досрочных выборов в Великобритании может сделать более ясными и предсказуемыми переговоры с ЕС о Brexit, заявил во вторник глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в интервью медиа-группе Funke.

"Любая длительная неопределенность сказывается, очевидно, не совсем хорошо на политических и экономических отношениях между Европой и Великобританией… Будем надеяться, что заявленные премьер-министром (Терезой) Мэй сегодня выборы смогут привести к большей ясности и предсказуемости в переговорах с Европейским союзом", — сказал министр.

Ранее в понедельник Тереза Мэй объявила о проведении 8 июня внеочередных парламентских выборов. Как ожидается, в среду парламент утвердит это предложение. Решение о проведении выборов Мэй приняла на фоне публикации данных опросов, согласно которым правящая партия консерваторов улучшила свое положение в рейтинге популярности.

Британский премьер 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.