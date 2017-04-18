Источник: ЕС готов к переговорам по Brexit, несмотря на выборы в Британии

БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз готов вести переговоры с Великобританией о ее выходе из состава ЕС, невзирая на проведение досрочных выборов в стране, сказал РИА Новости чиновник в ЕС, знакомый с вопросом.

"Это внутренний вопрос для Соединенного Королевства. Однако у нас есть некоторая надежда, что это приведет к (избранию – ред.) сильного лидера в Лондоне, который сможет вести переговоры с нами с сильной поддержкой электората. Это ничего не меняет. Мы готовы", — сказал собеседник агентства.

Ранее, Пребен Ааманн, пресс-секретарь главы Евросовета Дональда Туска, сказал РИА Новости, что сообщение о досрочных парламентских выборах в Великобритании не повлияет на планы 27 остающихся в Евросоюзе стран по переговорам о Brexit. Он уточнил, что принятие Евросоветом рекомендаций по Brexit ожидается 29 апреля, а 22 мая будут готовы указания по переговорам. Это позволит 27 странам ЕС начать переговоры, уточнил Ааманн.

Ранее в понедельник Тереза Мэй объявила о проведении 8 июня внеочередных парламентских выборов. Как ожидается, в среду парламент утвердит это предложение.

Британский премьер 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50 статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.