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В мире

Морковка, картошка, соленья, кинжал: что Лукашенко дарил иностранцам

16:0418.04.2017
(обновлено: 16:12 18.04.2017)
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с американским актером Стивеном Сигалом в президентской резиденции Дрозды под Минском. 24 августа 2016
© AP Photo/ Andrei Stasevich/ Pool

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Украинский нардеп Вадим Денисенко пролил свет на то, как десять лет назад ухудшились отношения между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и тогдашним премьером Украины Юлией Тимошенко. По его словам, Лукашенко отправил Тимошенко корзинку с белорусскими колбасами, которые она, как стало ясно позже, так и не попробовала.

Встреча Папы Римского и Александра Лукашенко
© REUTERS/ Andrew Medichini/Pool
Лукашенко пригласил Папу Франциска посетить Белоруссию

РИА Новости вспоминает, какие еще необычные подарки делал президент Белоруссии представителям других стран.

Морковка

Конечно, это не то чтобы подарок — скорее приятное угощение и жест доброй воли по отношению к актеру Стивену Сигалу, который посетил загородную резиденцию Лукашенко. Белорусский лидер лично почистил для него морковку с собственной грядки. "Кушай на здоровье!" — сказал Лукашенко Сигалу.

© Ruptly
Стивен Сигал в гостях у Лукашенко: угощения с грядки и совместное фото

Заметим, что и без серьезных подарков не обошлось — президент вручил актеру кинжал и книгу о Белоруссии.

Картошка

Во время визита в Тбилиси в 2015 году Лукашенко преподнес президенту Грузии Георгию Маргвелашвили семенную картошку. Накануне визита в Минск в 2017 году грузинский лидер признался, что посадил ее возле своего частного дома в Душети, но вышла она не "такой хорошей", как у Лукашенко, если судить по фото, которое президент Белоруссии публиковал в Facebook.

В марте 2017 года президенты вручили друг другу уже более солидные подарки: Маргвелашвили получил слуцкий пояс (элемент мужского костюма, названный в честь города Слуцк в Минской области — ред.), а Лукашенко — две картины.

Чемодан с соленьями

В 2006 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский устроил выставку подарков, полученных им за годы политической деятельности. Экспозицию открыли в честь 60-летия политика, и к этой дате он также получил множество презентов, в том числе от Лукашенко, приславшего чемодан с соленьями, в том числе с кабачковой икрой и тушеной капустой.

Петух

В декабре 2016 года Александр Лукашенко встретился в Минске с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой. Они обменялись весьма своеобразными — особенно в сравнении друг с другом — подарками: белорусский лидер вручил украинцу символ нового года — плюшевого петуха, взамен получив сборник трудов Никколо Макиавелли.

Трактор

В 2008 году Лукашенко презентовал бывшему вице-президенту Индии Бхайрону Сингху Шекхавату трактор "Белорус" в знак признательности за вклад индийца в отношения между Минском и Нью-Дели.

Юлия Тимошенко и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Прокопенко
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В Раде рассказали об испортившей отношения Тимошенко и Лукашенко колбасе

Трактор Шекхавату был обещан еще за год до этого, когда бывший вице-президент проявил интерес к белорусской сельскохозяйственной технике. Минску от этого подарка тоже польза — получилось продемонстрировать, как "Белорус" работает в индийском климате.

Охотничьи угодья

В 2012 году белорусские сообщали еще об одном весьма необычном подарке, сделанном Лукашенко арабским шейхам из Катара — об охотничьих угодьях под Минском под строительство резиденции и охотничьих вольеров. На самом деле речь идет не совсем о подарке, а об аренде — но на безвозмездной основе и сроком аж на 99 лет. Сам Лукашенко, впрочем, эту информацию не подтверждал.

 

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