Макрон призвал объединиться в борьбе против терроризма

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции экс-министр экономики Эммануэль Макрон призвал объединиться против терроризма после задержания двух подозреваемых в подготовке теракта на территории страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Макрона.

Утром во вторник в южном французском городе Марсель были задержаны два человека — Махидин (1987 года рождения) и Клеман (1993 года рождения), готовившие теракт, который должен был прогреметь на завершающем этапе президентской гонки во Франции. Молодые люди были известны французским спецслужбам в связи со склонностью к радикализации.

По словам Макрона, терроризм "является угрозой, которая нависла над страной и, в частности, во время демократического процесса", который сейчас происходит во Франции. "Это вызов, который больше, чем любой другой, призывает к объединению, поскольку террористы желают только нашего разделения", — приводит агентство отрывок из коммюнике.

По данным агентства, Макрон также поздравил правоохранительные органы в связи с успешным задержанием двух подозреваемых. В коммюнике говорится, что эти события напоминают о том, что "террористическая угроза на территории страны по-прежнему повышена".

В доме, где были задержаны подозреваемые, обнаружено оружие и взрывчатое вещество. Аналогичное вещество было использовано ранее при подготовке терактов в Париже и Брюсселе.

Как ранее сообщало агентство, службы безопасности кандидатов в президенты Франции — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона получали ориентировки на задержанных по подозрению в подготовке теракта.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

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