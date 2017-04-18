В Турции при крушении вертолета пострадали семь человек

АНКАРА, 18 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Семь человек получили ранения в результате падения полицейского вертолета Sikorsky в восточной турецкой провинции Тунджели, сообщает во вторник агентство DHA. © AFP 2017/ Str На востоке Турции разбился вертолет с 14 пассажирами на борту

Ранее администрация губернатора провинции Тунджели сообщила о крушении полицейского вертолета типа Sikorsky в районе Пюлюмюр, которое произошло в 11.40 мск через 10 минут после взлета. Причиной катастрофы, по предварительным данным, могли стать плохие погодные условия. На борту находились 12 человек – семь полицейских, один судья, один военнослужащий и три члена экипажа.

По данным агентства, членам экипажа удалось связаться со спасательными службами и сообщить о том, что семь человек получили ранения после падения вертолета. Пять человек не пострадали.

Официальных заявлений пока нет. Спасатели определили координаты места падения вертолета и пытаются добраться до него.