Досрочные выборы не повлияют на сроки Brexit, заявил представитель Мэй

ЛОНДОН, 18 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. График выхода Британии из ЕС не будет пересмотрен в связи с намерением британского правительства провести в июне досрочные парламентские выборы, заявил официальный представитель премьер-министра.

Ранее в понедельник Тереза Мэй объявила о проведении 8 июня внеочередных парламентских выборов. Как ожидается, в среду парламент утвердит это предложение.

"Это будет проведено в точности, как и планировалось. Органы власти продолжают работать, и у вас остаются министры для работы (по Brexit)", — сказал представитель премьера британским журналистам.

По его словам, Мэй, решив провести досрочные выборы, заручилась поддержкой членов кабинета министров. Также она сообщила о своем решении королеве Елизавете II, поговорив с ней по телефону в понедельник.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.