Ситуация в Мосуле может стать гуманитарной катастрофой, считают в ООН

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Координатор гуманитарных программ ООН по Ираку Лиз Гранде считает, что боевые действия в иракском Мосуле, где оказались в осаде сотни тысяч мирных жителей, могут обернуться "наихудшей гуманитарной катастрофой".Рейтер. Она отметила, что если находящиеся в блокаде жители лишены воды и еды, они будут подвержены "серьезному риску".
Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, была освобождена восточная часть города. В феврале премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.
В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ* в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.
*Террористическая организация, запрещенная в России