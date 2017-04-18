Штабы Макрона и Ле Пен получали ориентировки на задержанных в Марселе

ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Службы безопасности кандидатов в президенты Франции — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона получали ориентировки на задержанных по подозрению в подготовке теракта, передает во вторник агентство Франс Пресс.

"Моя служба безопасности получила эти фотографии в четверг", — приводит агентство слова Ле Пен.

Аналогичное заявление, по данным агентства, сделали и в команде Макрона.

Ранее сообщалось, что штаб другого кандидата в президенты — Франсуа Фийона, получал информацию о "подтвержденном риске" нападения. С минувшей пятницы на публичных мероприятиях с его участием усилены меры безопасности, в частности, присутствуют снайперы.

Утром во вторник в южном французском городе Марсель были задержаны два человека — Махидин (1987 года рождения) и Клеман (1993 года рождения), готовившие теракт, который должен был прогреметь на завершающем этапе президентской гонки во Франции. Молодые люди были известны французским спецслужбам в связи со склонностью к радикализации.

В доме, где были задержаны подозреваемые, обнаружено оружие и взрывчатое вещество типа TATP (пероксид ацетона). Аналогичное вещество было использовано ранее при подготовке терактов в Париже и Брюсселе.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

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