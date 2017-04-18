Трамп опроверг информацию о смягчении своей позиции по Китаю

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что не смягчал свою позицию в отношении Китая.

"Я не смягчал свою позицию", — заявил Трамп в ответ на слова ведущей передачи Fox & Friends о сообщениях в СМИ, согласно которым президент США смягчил свою позицию по отношению к Китаю.

"Китай старается помочь нам. Я не знаю, сможет ли он или нет", — отметил Трамп, подразумевая помощь Китая в вопросе с КНДР. Он также подчеркнул, что такую информацию распространяют СМИ, публикующие "фейковые новости".

Трамп еще раз подчеркнул в интервью, что не планирует предъявлять Китаю претензии по предполагаемой манипуляции валютным курсом в то время, пока Китай старается решить проблему с КНДР.

Министерство финансов США официально отказалось в пятницу присваивать Китаю статус валютного манипулятора вопреки предвыборным обещаниям Трампа. Президент США на этой неделе заявил, что больше не считает, что Китай занижает курс своей национальной валюты юаня для получения преимуществ во внешней торговле. Ранее Трамп обещал в первый день своих полномочий присвоить Китаю статус валютного манипулятора, но не сделал этого.

При этом министерство финансов США добавило Китай и Германию, а также Японию, Южную Корею, Швейцарию и Тайвань в список стран, за которыми финансовые власти США намерены внимательно следить на предмет возможных манипуляций.