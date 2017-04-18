Посол Ирана отметил важное значение поставок российских С-300

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Поставка из России в Иран ракетных комплексов С-300 свидетельствует об уровне доверия в двустороннем военном сотрудничестве, заявил посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

"Подписание соглашения о военном сотрудничестве между Исламской республикой Иран и РФ в 2015 году определило рамки этого взаимодействия. И с тех пор были предприняты важные шаги для укрепления двусторонних отношений в сфере обороны. Одним из таких шагов стала поставка в Иран ракетных комплексов С-300. Это является показателем взаимного доверия в оборонном сотрудничестве",- заявил Санаи, выступая на торжественном приеме в честь Дня армии Ирана.