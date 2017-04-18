В Камбодже участились случаи расправы над подозреваемыми в колдовстве

БАНГКОК, 18 апр – РИА Новости, Евгений Беленький. Три случая расправы над лицами, подозреваемыми в колдовстве, произошли за последний год в провинции Кампонг Спиу в Камбодже, два из них – в апреле 2017 года, сообщает во вторник интернет-версия газеты Cambodia Daily.
Расправы над колдунами
Для двух других жителей района – Прак Конга и 79-летнего старика, имя которого газета не называет, из двух соседних деревень, ситуации с расправой закончились хуже: первый был жестоко избит и изгнан из своей деревни навечно, второй погиб от ножевого ранения, когда пытался оправдаться перед толпой, утверждая, что не занимается черной магией, отмечает издание.
В ходе расследования инцидента в деревне Маха Руссей начальник отдела полиции района Конг Писэй, в котором произошли все три случая нападения на "колдунов", выяснил, что поводом к попытке расправиться над Нил Сокха и его семьей послужило заболевание, поразившее сразу несколько человек в деревне. Местный предсказатель сказал жителям деревни, что кто-то из соседей заболевших занимается черной магией, и заболевание стало результатом его колдовства. Начальник районной полиции признался газете, что по неизвестным причинам именно в его районе наиболее распространена боязнь колдунов и черной магии, и что ситуации, подобные случившемуся в ночь на воскресенье, возникают в различных деревнях района "довольно часто".
Действия полиции
"Полицейские в Конг Писэй обычно неплохо справляются с задачей предотвращения убийств в подобных случаях. Они приезжают на место инцидента и говорят: мы не можем заставить вас сменить ваши верования, верьте во все, что хотите – но вот такие конкретные действия – убийство, поджог, избиение – являются уголовными преступлениями, и за них вы пойдете в тюрьму. В большинстве случаев это действует", — сказал Паттерсон, слова которого цитирует газета.
Многие сельские районы Камбоджи живут в отрыве от современной цивилизации, например, количество врачей в стране самое низкое в Юго-Восточной Азии и составляет 0,2 врача на тысячу человек населения.
Черная магия и политика XXI веке
Большую часть времени брахманы занимаются созданием амулетов и оберегов, а также участвуют в традиционных церемониях предсказания урожая, которые ежегодно проводятся в Камбодже и Таиланде. Брахманов часто изображают в телевизионных сериалах, как знатоков магии и посредников между миром живых и миром мертвых.
Однако иногда к магическому искусству, и не всегда "белому", обращаются и в политике. В 2010 году брахманистский "черный" ритуал проклятья, проведенный руководителями многодневных массовых оппозиционных демонстраций у штаб-квартиры правящей партии, поразил вполне современное по многим параметрам бангкокское общество: под заклинания, которые произносил потомственный брахман, оппозиционеры вылили на ворота штаб-квартиры 400 литров свежей крови, собранной на добровольных началах у нескольких тысяч демонстрантов.