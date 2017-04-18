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В мире

В Камбодже участились случаи расправы над подозреваемыми в колдовстве

12:5018.04.2017
(обновлено: 12:53 18.04.2017)
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Ангкор-Ват, Камбоджа. Архивное фото
© AP Photo/ Heng Sinith

БАНГКОК, 18 апр – РИА Новости, Евгений Беленький. Три случая расправы над лицами, подозреваемыми в колдовстве, произошли за последний год в провинции Кампонг Спиу в Камбодже, два из них – в апреле 2017 года, сообщает во вторник интернет-версия газеты Cambodia Daily.

Расправы над колдунами

Католический священник-экзорцист из Испании Хосе Мария Вегас Мольа
© Фото: Ольга Хруль
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Житель деревни Маха Руссей 45-летний Нил Сокха чудом избежал гибели в ночь с субботы на воскресенье, покинув вместе с семьей свой дом в тот момент, когда у него собиралась толпа местных жителей, обвинявших его в использовании черной магии и наведении порчи на соседей, сообщает газета. Толпа из 150 человек, выкрикивавших проклятия в адрес "колдуна", забрасывала камнями его дом и готова была его поджечь, когда вмешалась полиция, говорится в сообщении.

Для двух других жителей района – Прак Конга и 79-летнего старика, имя которого газета не называет, из двух соседних деревень, ситуации с расправой закончились хуже: первый был жестоко избит и изгнан из своей деревни навечно, второй погиб от ножевого ранения, когда пытался оправдаться перед толпой, утверждая, что не занимается черной магией, отмечает издание.

В ходе расследования инцидента в деревне Маха Руссей начальник отдела полиции района Конг Писэй, в котором произошли все три случая нападения на "колдунов", выяснил, что поводом к попытке расправиться над Нил Сокха и его семьей послужило заболевание, поразившее сразу несколько человек в деревне. Местный предсказатель сказал жителям деревни, что кто-то из соседей заболевших занимается черной магией, и заболевание стало результатом его колдовства. Начальник районной полиции признался газете, что по неизвестным причинам именно в его районе наиболее распространена боязнь колдунов и черной магии, и что ситуации, подобные случившемуся в ночь на воскресенье, возникают в различных деревнях района "довольно часто".

Действия полиции

Руки Магистра магии. Архивное фото
© РИА Новости. Поляков
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Как рассказал газете, в свою очередь, американский журналист и писатель Риун Паттерсон, автор книги "Исчезновение: заглянем в камбоджийский мир волшебства", который в течение нескольких лет изучал камбоджийскую магию и интервьюировал колдунов, предсказателей, медиумов и буддийских монахов, у полиции в таких случаях есть только один вариант решения.

"Полицейские в Конг Писэй обычно неплохо справляются с задачей предотвращения убийств в подобных случаях. Они приезжают на место инцидента и говорят: мы не можем заставить вас сменить ваши верования, верьте во все, что хотите – но вот такие конкретные действия – убийство, поджог, избиение – являются уголовными преступлениями, и за них вы пойдете в тюрьму. В большинстве случаев это действует", — сказал Паттерсон, слова которого цитирует газета.

Многие сельские районы Камбоджи живут в отрыве от современной цивилизации, например, количество врачей в стране самое низкое в Юго-Восточной Азии и составляет 0,2 врача на тысячу человек населения.

Черная магия и политика XXI веке

Полиция в Перу. Архивное фото
© AFP 2017/ Cris Bouroncle
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Камбоджа еще со времен империи Ангкор, существовавшей в IX-XIV веках на территории нынешних Камбоджи, Лаоса и Таиланда, считается центром как белой, так и черной магии. Магию практикуют индуистские священники, брахманы, обычно потомственные и ведущие свой род от брахманов Ангкора, где индуизм, а не буддизм, господствующий в этих странах сейчас, был основной религией на протяжении сотен лет.

Большую часть времени брахманы занимаются созданием амулетов и оберегов, а также участвуют в традиционных церемониях предсказания урожая, которые ежегодно проводятся в Камбодже и Таиланде. Брахманов часто изображают в телевизионных сериалах, как знатоков магии и посредников между миром живых и миром мертвых.

Однако иногда к магическому искусству, и не всегда "белому", обращаются и в политике. В 2010 году брахманистский "черный" ритуал проклятья, проведенный руководителями многодневных массовых оппозиционных демонстраций у штаб-квартиры правящей партии, поразил вполне современное по многим параметрам бангкокское общество: под заклинания, которые произносил потомственный брахман, оппозиционеры вылили на ворота штаб-квартиры 400 литров свежей крови, собранной на добровольных началах у нескольких тысяч демонстрантов.

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