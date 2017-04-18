Наблюдатель СЕ считает, что в Турции могли подтасовать 2,5 миллиона голосов

ВЕНА, 18 апр — РИА Новости. Наблюдатель от Совета Европы на конституционном референдуме в Турции, представитель по правам человека австрийской партии Зеленых Алеф Корун высказала подозрения, что до 2,5 миллиона голосов в ходе референдума могли быть подтасованы.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

"Да, определенно. Есть подозрение, что до 2,5 миллионами голосов могли манипулировать", — заявила она в эфире утреннего выпуска на радио OE1 по Skype из Стамбула, отвечая на вопрос, имеются ли свидетельства масштабных нарушений. Она заявила, что для бюллетеней были выпущены конверты со специальными печатями, однако, по ее словам, власти вопреки закону допускали использование конвертов без таких печатей.

Она отметила многочисленные видеосвидетельства о массовых вбросах голосов. При этом Корун добавила, что в целом ход голосования, который она лично наблюдала на многих посещенных ею избирательных участках, в основном, в турецких школах, был без нарушений.

В понедельник миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ сообщила, что проведение референдума в Турции не соответствовало стандартам Совета Европы. По мнению наблюдателей ОБСЕ, конституционный референдум проходил в условиях, когда "две стороны кампании не имели равных возможностей". МИД Турции раскритиковал отчет миссии наблюдателей БДИПЧ о конституционном референдуме, назвав его односторонним, предвзятым и неприемлемым.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что положительный исход референдума о переходе на президентскую систему был достигнут, несмотря на противодействие "тех, кто имеет мировоззрение крестоносцев". Принятое на конституционном референдуме в воскресенье решение о переходе от парламентской формы правления, существовавшей с момента создания Турецкой республики, к президентской — важнейшая реформа в истории страны, заявил он.

Как заявила Корун, ее коллеги, работавшие в других регионах страны, сообщали о нарушениях в курдских районах.

При этом с политической точки зрения она не верит в то, что на основании этих свидетельств будет пересчет голосов, хотя в правовом государстве, по ее словам, все это неминуемо привело бы к расследованию и пересчету.