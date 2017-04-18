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В мире

Наблюдатель СЕ считает, что в Турции могли подтасовать 2,5 миллиона голосов

12:4918.04.2017
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Подсчет голосов конституционного референдума в Анкаре
© РИА Новости. Антон Денисов
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ВЕНА, 18 апр — РИА Новости. Наблюдатель от Совета Европы на конституционном референдуме в Турции, представитель по правам человека австрийской партии Зеленых Алеф Корун высказала подозрения, что до 2,5 миллиона голосов в ходе референдума могли быть подтасованы.

Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© REUTERS/ Kemal Aslan
Союз адвокатов Турции заявил о нарушениях при голосовании на референдуме
Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

"Да, определенно. Есть подозрение, что до 2,5 миллионами голосов могли манипулировать", — заявила она в эфире утреннего выпуска на радио OE1 по Skype из Стамбула, отвечая на вопрос, имеются ли свидетельства масштабных нарушений. Она заявила, что для бюллетеней были выпущены конверты со специальными печатями, однако, по ее словам, власти вопреки закону допускали использование конвертов без таких печатей.

Она отметила многочисленные видеосвидетельства о массовых вбросах голосов. При этом Корун добавила, что в целом ход голосования, который она лично наблюдала на многих посещенных ею избирательных участках, в основном, в турецких школах, был без нарушений.

© Ruptly
Тысячи стамбульцев вышли на марш против результатов референдума в Турции

В понедельник миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ сообщила, что проведение референдума в Турции не соответствовало стандартам Совета Европы. По мнению наблюдателей ОБСЕ, конституционный референдум проходил в условиях, когда "две стороны кампании не имели равных возможностей". МИД Турции раскритиковал отчет миссии наблюдателей БДИПЧ о конституционном референдуме, назвав его односторонним, предвзятым и неприемлемым.

Подсчет голосов конституционного референдума в Анкаре. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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В ОБСЕ сообщили о нарушениях в ходе референдума в Турции
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что положительный исход референдума о переходе на президентскую систему был достигнут, несмотря на противодействие "тех, кто имеет мировоззрение крестоносцев". Принятое на конституционном референдуме в воскресенье решение о переходе от парламентской формы правления, существовавшей с момента создания Турецкой республики, к президентской — важнейшая реформа в истории страны, заявил он.

Как заявила Корун, ее коллеги, работавшие в других регионах страны, сообщали о нарушениях в курдских районах.

При этом с политической точки зрения она не верит в то, что на основании этих свидетельств будет пересчет голосов, хотя в правовом государстве, по ее словам, все это неминуемо привело бы к расследованию и пересчету.

Протесты в Турции после референдума
Тысячи протестующих против результатов референдума в Турции вышли на улицы Стамбула. 17 апреля 2017 года
© REUTERS/ Kemal Aslan
Несколько тысяч противников конституционной реформы Турции вышли на улицы Стамбула, чтобы выступить против итогов референдума, прошедшего в воскресенье в стране.
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© REUTERS/ Kemal Aslan
Около тысячи человек протестуют в стамбульском районе Бешикташ.
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© REUTERS/ Kemal Aslan
Порядка двух тысяч человек вышли на улицы в азиатской части города, в районе Кадыкея.
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© REUTERS/ Huseyin Aldemir
Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления прошел в стране в воскресенье.
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© AFP 2017/ Bulent Kilic 
Сторонники внесения изменений в конституцию победили с незначительным перевесом: они набрали 51,4% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы.
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© REUTERS/ Alkis Konstantinidis
Изменения затронут 18 статей конституции Турции.
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© AFP 2017/ Bulent Kilic
Согласно реформе, президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© AP Photo/ Cansu Alkaya
Должность премьер-министра в Турции будет упразднена.
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© REUTERS/ Alkis Konstantinidis
Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться указами президента.
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© AP Photo/ Emrah Gurel
Кроме того, согласно реформе, президент получит и право на объявление режима чрезвычайного положения в стране.
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© REUTERS/ Alkis Konstantinidis
Миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ заявила, что проведение референдума в Турции не соответствовало стандартам Совета Европы, так как референдум проходил в условиях, когда "две стороны кампании не имели равных возможностей".
Антиправительственные демонстранты во время акции протеста после референдума. Турция, 17 апреля 2017
© REUTERS/ Alkis Konstantinidis
МИД Турции раскритиковал отчет миссии наблюдателей Бюро ОБСЕ, назвав его односторонним, предвзятым и неприемлемым.
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