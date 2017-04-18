Верховный суд запретил штату Арканзас провести первую за 12 лет казнь

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Верховный суд США принял решение отказать штату Арканзас в осуществлении первой за 12 лет смертной казни, сообщила генеральный прокурор штата Лесли Ратледж.

"Верховный суд США отклонил мой запрос об отмене запрета на осуществление смертной казни заключенного Дона Дэвиса", — написала Ратледж в своем микроблоге Twitter . По словам прокурора, это решение "разбило ей сердце", так как "свершение правосудия вновь откладывается для семьи Джейн Дэниэл (жертвы — ред.). Она добавила, что на данный момент запланированы еще пять смертных казней в штате. Ратледж также заверила, что для нее останется приоритетом борьба за свершение правосудия.

По данным телеканала ABC, 54-летнего заключенного должны были казнить в понедельник около полуночи. Как сообщается, исполнение смертельного приговора за убийство, совершенное Дэвисом в 1990 году, откладывается уже во второй раз. Впервые подобное решение было вынесено за шесть часов до запланированной казни в 2010 году.

По информации телеканала, власти штата запланировали восемь смертных казней в период с 17 по 27 апреля, однако из-за споров с поставщиком главного препарата для смертельных инъекций они были отложены. Главный поставщик препарата выступает против его использования для осуществления смертной казни. Запасы данного медикамента в штате закончатся 30 апреля.

В прошлом тюремные власти в ряде штатов подвергались критике из-за неудачных инъекций, вызывавших мучения казненных. Также приговоренные оспаривали закон, не позволяющий раскрывать производителя смертельных инъекций, с помощью которых проводятся казни в Арканзасе.

Ранее Верховный суд Арканзаса разрешил возобновить исполнение смертной казни, которая последний раз применялась властями штата в 2005 году.