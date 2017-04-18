Верховный суд запретил штату Арканзас провести первую за 12 лет казнь

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Верховный суд США принял решение отказать штату Арканзас в осуществлении первой за 12 лет смертной казни, сообщила генеральный прокурор штата Лесли Ратледж.Twitter. По словам прокурора, это решение "разбило ей сердце", так как "свершение правосудия вновь откладывается для семьи Джейн Дэниэл (жертвы — ред.). Она добавила, что на данный момент запланированы еще пять смертных казней в штате. Ратледж также заверила, что для нее останется приоритетом борьба за свершение правосудия.
По данным телеканала ABC, 54-летнего заключенного должны были казнить в понедельник около полуночи. Как сообщается, исполнение смертельного приговора за убийство, совершенное Дэвисом в 1990 году, откладывается уже во второй раз. Впервые подобное решение было вынесено за шесть часов до запланированной казни в 2010 году.
По информации телеканала, власти штата запланировали восемь смертных казней в период с 17 по 27 апреля, однако из-за споров с поставщиком главного препарата для смертельных инъекций они были отложены. Главный поставщик препарата выступает против его использования для осуществления смертной казни. Запасы данного медикамента в штате закончатся 30 апреля.
Ранее Верховный суд Арканзаса разрешил возобновить исполнение смертной казни, которая последний раз применялась властями штата в 2005 году.