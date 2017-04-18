Союз адвокатов Турции заявил о нарушениях при голосовании на референдуме

АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Союз адвокатов Турции раскритиковал принятое во время проведения референдума решение Высшего избирательного Совета (ВИС) считать действительными бюллетени без печатей, что могло повлиять на результаты голосования, говорится в заявлении организации.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

"Когда ВИС будет изучать апелляции, мы надеемся, что он сделает все необходимое, иначе будет невозможно говорить о демократии и доверии к результатам референдума, на которые могли повлиять нарушения закона. Решение, принятое ВИС (учитывать бюллетени без печати – ред.) незаконно" — говорится в заявлении Союза адвокатов Турции.

Отмечается, что во время проведения референдума большинство приходивших в эту организацию жалоб от наблюдателей касалось использования бюллетеней без печати.

"Мы давали рекомендацию занести это в протоколы, так как использование таких бюллетеней незаконно. Однако после решения ВИС учитывать такие бюллетени во многих протоколах это не было отражено. Решение ВИС видится еще более тяжелым нарушением, чем само использование бюллетеней без печати", — говорится в документе.