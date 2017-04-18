Молодежный саммит БРИКС пройдет в июле в китайском Тяньцзине

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Молодежный саммит БРИКС ("Молодежное измерение БРИКС") состоится в китайском городе Тяньцзинь в июле, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

Инициатором проведения молодежного саммита Росмолодежь выступила в 2015 году, когда в БРИКС председательствовала РФ. Тогда же в Москве и Казани прошел I Молодежный саммит стран объединения.

"Взаимодействие по линии БРИКС — для нас очень важная вещь. В этом году председательство перешло к Китаю, и следующее заседание "Молодежного измерения" пройдет в Китае. Я думаю, это будет летом. Проведение ежегодного молодежного саммита ориентировочно запланировано на июль в городе Тяньцзинь", — сказал Бугаев.

Он добавил, что с 23 по 27 апреля в Самаре состоится Семинар-совещание молодых лидеров стран БРИКС, в ходе которого около 100 молодых предпринимателей, студентов, ученых, преподавателей, аспирантов, общественных деятелей и деятелей культуры из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР "примут активное участие в работе тематических площадок, посвященных состоянию международного молодежного сотрудничества на пространстве БРИКС".

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