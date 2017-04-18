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"Трамп в заложниках": в соцсетях шутят над "жутким" пасхальным кроликом

11:5318.04.2017
(обновлено: 12:16 18.04.2017)
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Трамп и кролик. gif

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Человек в костюме пасхального кролика, стоявший рядом с Дональдом Трампом во время ежегодной церемонии катания яиц в Белом доме, напугал и рассмешил пользователей социальных сетей.

​Многие сочли персонажа жутким и вспомнили культовый фильм " Донни Дарко", в котором человек в костюме кролика со зловещим оскалом заявляет главному герою о скором наступлении конца света.

"Думаю, продолжение "Донни Дарко" не соответствует духу оригинала", — пишет репортер Лаклан Мэркей.

​"Как-то я не уверен насчет этого ремейка "Донни Дарко", — написал режиссер Эдгар Райт.

Сравнивали и с другими популярными фильмами и сериалами.

"Добро пожаловать на "Голодные игры".

​"Кролик в очках на пасхальной церемонии выглядит так, как будто он из сериала "Американская история ужаса", но все равно страшнее Трампа на этом подиуме никого нет", — пишет pittsburgdotbe.

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка во время избирательной кампании отца. Архивное фото
© AFP 2017/ Robyn Beck
В соцсетях шутят над тем, как Меркель посмотрела на Иванку Трамп

Некоторые пользователи гадали, кто из соратников Трампа мог бы нарядиться в костюм пасхального кролика.

"То, что неоконсерваторы смогли заставить Бэннона одеться в пасхального кролика в этом году, стало для них самой желанной победой", — пишет Comfortably Smug, имея в виду советника Трампа Стива Бэннона.

Ведущий Daily Show Тревор Ноа также предположил, что кролик — это на самом деле Бэннон. "Должен сказать, я впечатлен тем, как Стив Бэннон приспособился к своей новой роли в Белом доме", — отметил он.

​Были и другие поводы для шуток — например, реформа здравоохранения, которую Трамп не так давно пытался отменить.

"Церемония катания яиц в одном фото: Бэррон прячется, Меланья несчастна, а пасхальный кролик только что узнал, что президент США отозвал его страховку", — пишет Джейн Адлер, имея в виду озадаченный вид кролика.

​"Кролик удерживает Трампа в заложниках, вынуждает его легализовать морковку", — пишет BrianDaPianoMan.

"Этот кролик — все мы, каждую секунду", — пишет Джеймс Корден.

"Пасхальный кролик был немного шокирован, когда узнал, что его сделали ответственным за нашу политику в Сирии", — пишет Kashana.

​На этой же церемонии с Трампом случился конфуз: он забыл положить руку на сердце во время исполнения государственного гимна. Супруга вынуждена была напомнить ему о правилах.

​Церемония катания пасхальных яиц проходит на следующий день после Пасхального Воскресенья. Впервые она состоялось в Вашингтоне в 1878 году и с тех пор считается в США ежегодной "президентской" традицией. В торжествах в резиденции главы государства могут участвовать семьи, в которых есть хотя бы один ребенок младше семи лет.

 

 

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