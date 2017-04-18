РПК взяла ответственность за гибель пяти турецких солдат на востоке страны

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Две атаки на турецких солдат, в результате которых погибло 5 военнослужащих, совершили бойцы HPG (боевого крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) на востоке страны, говорится в сообщении медиа-центра HPG.

"Шестнадцатого апреля в 11.00 партизанские отряды напали на группу солдат в районе Юксекова в провинции Хаккари. Были уничтожены 5 солдат", — говорится в сообщении.

Кроме того, 15 апреля партизаны HPG атаковали турецкий военный конвой, следовавший с блокпоста Хавишта на блокпост Синге в провинции Ван. Один бронированный автомобиль в колонне был уничтожен. Число пострадавших солдат неизвестно, но жертвы были вывезены на нескольких машинах скорой помощи, отмечается в сообщении.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц. Ранее министр национальной обороны Турции Фикри Ышык заявил, что с 23 июля 2015 года силы безопасности Турции нейтрализовали 10 тысяч 91 бойца PПK. Курды называют эти данные завышенными.