В части под Киевом погиб военнослужащий

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Военнослужащий погиб из-за огнестрельного ранения в воинской части Васильковского гарнизона в Киевской области, сообщила во вторник пресс-служба воздушного командования "Центр" ВС Украины.

"Семнадцатого апреля около 17.00 (совпадает с мск) в воинской части Васильковского гарнизона при исполнении служебных обязанностей в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Проводится служебное расследование. На месте работала комиссия в составе сотрудников полиции, военной прокуратуры, военной службы правопорядка и офицеров управления воздушного командования "Центр" ВС Украины.

Другие подробности не сообщаются.