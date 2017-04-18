Минобороны НКР заявило о 55 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

ЕРЕВАН, 18 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило во вторник о 55 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.
"Семнадцатого апреля и в ночь на 18 апреля вооруженные силы Азербайджана 55 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 640 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. На южном, восточном и северо-восточном участках линии соприкосновения противник активно применил снайперское оружие", — говорится в сообщении.
Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.
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