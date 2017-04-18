Фийон считает, что для борьбы с исламистами необходим международный альянс

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, экс-премьер Франсуа Фийон считает, что для борьбы с "исламистским тоталитаризмом" в первую очередь необходимо создать международный альянс.

"Первое, что нужно сделать — это создать международный альянс, чтобы искоренить не только террористическую группировку " Исламское государство "*, но все эти движения, которые распространяются от Пакистана до Западной Африки… для этого можно пойти на альянс с Россией, Ираном", — сказал Фийон в эфире радиостанции Europe1

Политик отметил, что на территории Франции необходимо "запретить все движения, которые проповедуют джихад".

Выборы президента во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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