Японский политик заявил о необходимости вовлекать КНДР в диалог

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава японской партии "Синто Дайти", бывший депутат японского парламента Мунэо Судзуки считает, что Северную Корею нужно вовлекать в диалог по ядерной проблеме, а не только оказывать на страну давление.
"Я думаю, что давление не должно оставаться единственным способом воздействия. Нужно параллельно пытаться вовлекать северокорейцев в диалог на международной арене. Здесь нужно проявить мудрость, найти правильный подход — это будет непросто, но не значит, что надо сидеть сложа руки", — сказал он в интервью газете "Известия".
"Положение Японии таково, что она не может выдвинуть какую-то действенную инициативу со своей стороны, но Япония и Южная Корея не могут молча следить за развитием ситуации, это не чужая проблема — по нам любое обострение ситуации ударит в первую очередь. Поэтому нужно так или иначе действовать", — отметил политик.
После пуска ракеты правительство Японии создало кризисный штаб при канцелярии премьер-министра, а правительство Южной Кореи созвало экстренное заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности.