Японский политик заявил о необходимости вовлекать КНДР в диалог

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава японской партии "Синто Дайти", бывший депутат японского парламента Мунэо Судзуки считает, что Северную Корею нужно вовлекать в диалог по ядерной проблеме, а не только оказывать на страну давление.

"Я думаю, что давление не должно оставаться единственным способом воздействия. Нужно параллельно пытаться вовлекать северокорейцев в диалог на международной арене. Здесь нужно проявить мудрость, найти правильный подход — это будет непросто, но не значит, что надо сидеть сложа руки", — сказал он в интервью газете "Известия".

Отвечая на вопрос о том, дискредитировал ли себя формат шестисторонних переговоров по ядерной проблеме КНДР с участием двух Корей, Японии, Китая, России и США, Судзуки отметил фактор Китая, "от которого нельзя никуда уйти", и фактор Америки, "которая хотя и далеко, но проводит жесткую линию, и это определяющий аспект".

"Положение Японии таково, что она не может выдвинуть какую-то действенную инициативу со своей стороны, но Япония и Южная Корея не могут молча следить за развитием ситуации, это не чужая проблема — по нам любое обострение ситуации ударит в первую очередь. Поэтому нужно так или иначе действовать", — отметил политик.

В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

После пуска ракеты правительство Японии создало кризисный штаб при канцелярии премьер-министра, а правительство Южной Кореи созвало экстренное заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности.