В Турции рекомендовали продлить режим ЧП в стране еще на три месяца

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Совет национальной безопасности (СНБ) Турции рекомендовал кабинету министров продлить режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране еще на три месяца, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление СНБ.

Кабинет министров позднее объявит о своем решении, передает агентство.

Турция объявила о введении режима чрезвычайного положения после попытки переворота в июле прошлого года.

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. По обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.