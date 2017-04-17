В Ираке заявили о переговорах ИГ* и "Аль-Каиды"* о возможном союзничестве

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Вице-президент Ирака Айяд Алави заявил о начале переговоров террористической группировки "Исламское государство" и организации "Аль-Каида" (запрещены в РФ) о возможном союзничестве, сообщает агентство Рейтер.

"Сейчас обсуждение стартовало", — сказал он в интервью агентству. По его словам, такую информацию он получил в понедельник от информированных источников в Ираке и других странах региона. "Существует обсуждение и диалог между посланниками, представляющими (лидера ИГ Абу Бакра) аль-Багдади и (главу "Аль-Каиды" Аймана) аль-Завахири", — отметил он. Вице-премьер подчеркнул, что как именно две группировки могут сотрудничать друг с другом, не уточняется.

Как отмечает агентство, заявление о возможных переговорах между ИГ и "Аль-Каидой" по поводу союзничества появились на фоне продолжающейся операции по освобождению от ИГ иракского города Мосул.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ходе нее была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что к настоящему моменту взяли под контроль две трети территории западной части Мосула.

*Террористическая организация, запрещенная в России.