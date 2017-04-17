Вашингтон видит положительные сдвиги в сотрудничестве с Пекином по КНДР

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. США видят положительные сдвиги в сотрудничестве с Китаем по КНДР, заявила и.о. помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Сьюзан Торнтон.

"Мы видели зримые свидетельства того, что они (КНР) работают над этим, но пока что еще слишком рано", — сказала Торнтон журналистам. "Мы получили много позитивных сигналов от китайцев, но экономическое давление работает только с определенного момента, это требует времени", — добавила она.

"Если они (КНР — ред.) решат, что не будут с нами сотрудничать и работать, тогда мы должны будем попробовать что-то другое, возможно, самостоятельно. Но до того момента мы работаем с ними и вполне воодушевлены тем, что видим", — добавила она.

Ранее президент США Дональд Трамп провел переговоры в США с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых стремился убедить китайского лидера усилить давление на КНДР с целью приостановить ядерную и ракетную программы Пхеньяна.