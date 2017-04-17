Макрон и Ле Пен увеличили шансы на победу в первом туре выборов президента

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен увеличили отрыв от потенциальных конкурентов в рейтинге популярности кандидатов на пост президента Франции, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Elabe для издания Express.

Согласно результатам исследования, Макрона в первом туре президентских выборов готовы поддержать 24% избирателей, Ле Пен – 23%. По данным компании, политики увеличили число своих сторонников на 0,5% со времени опроса, проведенного на прошлой неделе.

О поддержке экс-премьера Франции Франсуа Фийона заявили 19,5% респондентов, в пользу главы движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона высказались 18% участников опроса. Это на 0,5% ниже, чем на прошлой неделе, отмечает компания.

Если во второй тур выйдет Макрон и Ле Пен, то победу в нем избиратели прочат экс-министру экономики. Как показывают результаты опросы, во втором туре при таких обстоятельствах за него готовы проголосовать 62% респондентов, голос в поддержку Ле Пен готовы отдать 38% участников опроса.

Опрос, участие в котором приняли 1501 человек, проводился с 16 по 17 апреля.

Выборы президента во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

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