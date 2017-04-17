Посол Сирии в КНДР осудил агрессию США по отношению к Пхеньяну

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Посол Сирии в КНДР Таммам Сулайман (Tammam Sulaiman) осудил агрессию США по отношению к Пхеньяну, передает агентство Рейтер.

Ранее во время пресс-конференции в Сеуле вице-президент США Майк Пенс предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа, напомнив о недавних действиях Вашингтона в Сирии.

"Что бы они ни делали, это очевидная агрессия. Если они хотят сказать об этом, они должны сделать это в качестве послания или чего-то другого. Потому что смысл в том, чтобы увидеть действительно ли США серьезно подходят к поиску решений, будь то Сирия или Корея. Если они хотят продолжать посылать сигналы, тогда вы не говорите с ответственной страной или ответственной администрацией. Речь идет не о том, чтобы посылать сигналы, а о том, чтобы занять позицию", — заявил Сулайман.

На вопрос о том, в какой степени КНДР оказывает поддержку сирийским войскам, Сулайман ответил, что речь о "военном сотрудничестве" между двумя странами не идет.

В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамген-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

В понедельник временно исполняющий обязанности южнокорейского президента, премьер-министр Хван Гё Ан после переговоров в Сеуле с американским вице-президентом Майком Пенсом заявил, что Южная Корея и США намерены решительно наказать КНДР в случае дальнейших "провокаций". Премьер также заявил, что договорился с Пенсом о скорейшем размещении и введении в строй новейшей системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD.

В четверг США впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. В ночь на 7 апреля США нанесли по приказу Трампа ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских ВВС, бездоказательно утверждая, что с него тремя днями ранее вылетели самолеты, якобы осуществившие химатаку в провинции Идлиб.

*Террористическая организация, запрещенная в России