Посол Сирии в КНДР осудил агрессию США по отношению к Пхеньяну

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Посол Сирии в КНДР Таммам Сулайман (Tammam Sulaiman) осудил агрессию США по отношению к Пхеньяну, передает агентство Рейтер.
"Что бы они ни делали, это очевидная агрессия. Если они хотят сказать об этом, они должны сделать это в качестве послания или чего-то другого. Потому что смысл в том, чтобы увидеть действительно ли США серьезно подходят к поиску решений, будь то Сирия или Корея. Если они хотят продолжать посылать сигналы, тогда вы не говорите с ответственной страной или ответственной администрацией. Речь идет не о том, чтобы посылать сигналы, а о том, чтобы занять позицию", — заявил Сулайман.
На вопрос о том, в какой степени КНДР оказывает поддержку сирийским войскам, Сулайман ответил, что речь о "военном сотрудничестве" между двумя странами не идет.
В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамген-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.
В четверг США впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. В ночь на 7 апреля США нанесли по приказу Трампа ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских ВВС, бездоказательно утверждая, что с него тремя днями ранее вылетели самолеты, якобы осуществившие химатаку в провинции Идлиб.
*Террористическая организация, запрещенная в России