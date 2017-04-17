Пхеньян выступил против обсуждения КНДР в Совбезе ООН

ООН, 17 апр — РИА Новости. Пхеньян против обсуждения КНДР в Совете Безопасности ООН, запланированного на 28 апреля, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Ин Рён.

"Это еще одно злоупотребление полномочиями, проявление двойных стандартов и нарушение суверенитета КНДР Советом Безопасности ООН, который действует по распоряжению Соединенных Штатов", — сказал он на пресс-конференции в ООН.

Совбез по инициативе председательствующих в СБ Соединенных Штатов 28 апреля должен обсудить нарушение Северной Кореей режима нераспространения.