Большинство турок в Чехии проголосовали "против" на референдуме

ПРАГА, 17 апр – РИА Новости, Александр Куранов. Более 87% граждан Турции, проживающих в Чехии, проголосовали против кардинальных политических реформ, предложенных властями этой страны на референдуме в воскресенье, сообщил в понедельник РИА Новости представитель организации CeskoTurecko Милан Гнатек.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам обработки 99,97% бюллетеней, они набрали 51,4% голосов. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

"В Чехии в настоящее время проживает 1,1 тысячи граждан Турции, имеющих право голоса, из них в референдуме приняли участие 593 человека. Свои голоса в поддержку реформ отдали 12,5% участников референдума, против было 87,5%", — сообщил представитель организации CeskoTurecko, которая помогает чешским фирмам в торговле с Турцией.

Согласно данным портала Yenisafak, в Чехии было зафиксировано, вероятно, наибольшее число противников законодательных перемен в Турции среди ее граждан, проживающих в других странах.