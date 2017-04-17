В Малави при крушении лодки погибли пять человек

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Деревянная лодка с 60 пассажирами, которые возвращались с пасхальных празднеств, перевернулась на озере Ньяса в Малави, пять человек погибли, сообщило в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в воскресенье на севере Малави. Как сообщил агентству представитель полиции Виктор Хамиси (Victor Khamisi), пассажиры "возвращались с пасхальных празднеств, когда встретились с сильным ветром и перевернулись". По его словам, пять человек погибли в результате инцидента.

В спасательной операции принимали участие военные и местные рыбаки. По данным полиции, к понедельнику они извлекли из воды 54 человека. Как отметил Хамиси, точное число пропавших без вести людей не известно, поисковая операция продолжается.