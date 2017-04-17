ОИС поддержала голодовку палестинцев в израильских тюрьмах

ДУБАЙ, 17 апр — РИА Новости. Организация исламского сотрудничества (ОИС) поддерживает голодовку палестинских заключенных в израильских тюрьмах, которые начали ее в понедельник в Международный день палестинских узников, говорится в заявлении генерального секретаря ОИС Юсефа бен Ахмеда аль-Усаймина.

В понедельник свыше тысячи палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля, присоединились к бессрочной голодовке, добиваясь улучшения условий содержания.

"Организация поддерживает законные требования палестинских узников и их продолжающиеся усилия ради получения свободы, справедливого отношения и соблюдения их достоинства. ОИС ценит и поддерживает стойкость палестинских узников и их отказ от принятия пищи, чтобы таким образом донести до всего мира их послание, их голоса и страдания", — отметил генсек международной организации, объединяющей 57 мусульманских стран.

По оценкам СМИ, в израильских тюрьмах сейчас находятся около 6,5 тысячи палестинцев.