HRW призвала Эрдогана отменить режим ЧП в Турции

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала президента Турции Тайипа Эрдогана и его правительство отменить режим чрезвычайного положения, введенный в стране после попытки военного переворота 16 июля 2016 года.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в ночь на 16 июля сроком на три месяца, по истечению которых он был дважды продлен на такой же срок.

"В ближайшие дни президент и правительство должны отменить режим ЧП и отнестись серьезно к соблюдению прав человека… в Турции, невзирая на политические взгляды", — говорится в докладе HRW.

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. По обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.