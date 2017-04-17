Во французском Дюнкерке разминируют пляж со снарядами Второй мировой

ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Операция по разминированию пляжа во французском городе Дюнкерк, на котором обнаружили защитные заграждения времен Второй мировой войны, возможно, содержащие взрывные устройства, начнется во вторник, передает телеканал France3.

Защитные заграждения вдоль пляжа Malo-Terminus были обнаружены в начале февраля. Взрывотехникам-водолазам предстоит обезвредить содержащиеся в них взрывные устройства. Ожидается, что разминирование будет проходить во вторник и среду, однако операция может растянуться и на четверг.

В ходе операции для жителей домов у пляжа будут установлены несколько периметров безопасности. Все жилые здания на расстоянии 160 метров от пляжа должны быть эвакуированы. В радиусе 800 метров людей просят закрыть ставни, оставив при этом открытыми окна. Также будет существенно ограничено движение транспорта, причем как наземного, так и водного.

Битва за Дюнкерк и последовавшая за ней Дюнкеркская операция прошли в конце мая — начале июня 1940 года. Сражение закончилось тактической победой немецких войск и морской эвакуацией французских, английских и бельгийских частей.