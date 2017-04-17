Рейс с иностранными журналистами, задержанный в КНДР, приземлился в Пекине

ПЕКИН, 17 апр — РИА Новости. Задержанный на более чем десять часов рейс из Пхеньяна авиакомпании Air Koryo с иностранными журналистами на борту приземлился в Пекине.

На борту самолёта находится большая часть журналистов из разных стран мира, прибывших на прошлой неделе в КНДР для освещения празднований, посвящённых 105-летию со дня рождения Ким Ир Сена.

Как сообщал ранее корреспондент РИА Новости, три международных рейса из Пхеньяна в Китай и РФ были задержаны с утра, причины задержки в аэропорту пассажирам не объясняли. Прилёты и вылеты внутренних рейсов также были отложены.

Накануне в Пхеньяне состоялся парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, на котором присутствовали руководство КНДР и около 200 специально приглашенных иностранных журналистов. На центральной площади имени Ким Ир Сена, как уже сообщалось, были продемонстрированы новейшие ракеты, которые могут находиться пока в состоянии разработки. Два рейса в Китай и один рейс в Россию задерживались более чем на 6 часов. С чем связаны задержки всех трех рейсов, сотрудники аэропорта Пхеньяна не объясняют.